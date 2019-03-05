إعلام: معلومات خطيرة عن خطة عسكرية للهند وإسرائيل ودولة كبرى لضرب باكستان

2019/03/05 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة الباكستانية معلومات خطيرة، لأول مرة منذ تجدد النزاع بين باكستان والهند، بحسب ما نقله إعلام باكستاني.

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