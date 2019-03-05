مراسلنا: استجابة ضعيفة لدعوة الإضراب العام في السودان

2019/03/05 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسلنا من الخرطوم بأن هناك استجابة ضعيفة لدعوة الإضراب، التي وجهها تجمع نقابات المهنيين في السودان.

وأشار إلى وجود ضعيف للمواطنين بالشوارع، بينما لم تستجب الكثير من المؤسسات لدعوة الإضراب، واستمرت الخدمات العامة في مسارها الطبيعي.

ودعا تجمع المهنيين في السودان إلى إضراب شامل عن العمل، الثلاثاء، لفرض مزيد من الضغط على الرئيس عمر البشير للتنحي.

وطالب التجمع، وهو تحالف نقابات مستقلة، أنصاره بالذهاب إلى أماكن عملهم، وعدم القيام بهمامهم، ورفع شعارات الإضراب في أماكن العمل.

في السياق ذاته، أطلقت السلطات السودانية سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير، الذي كان معتقلا منذ ديسمبر/ كانون الأول، على خلفية التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، وفق ما أعلن حزبه الثلاثاء.

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