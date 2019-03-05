منظمة بريطانية تبتكر أدوات لتمكين المكفوفين من عزف الموسيقى

2019/03/05 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على غرارِ الموسيقارِ الألماني العالمي لودفيج بيتهوفن، الذي وضع العديدَ من أعظمِ المؤلفاتِ الموسيقيةِ في التاريخِ بينما يعاني من الصمم، تبتكرُ منظمةُ

Human Instruments حلولًا وتُطورُ أدواتٍ موسيقيةً عاليةَ الجودةِ لذوي الإعاقاتِ الجسدية حتى لا يعيقهم شيءٌ من تعلُّمِ الموسيقي أو اتخاذِها مهنةً دائمةً لهم.

الشركةُ البريطانيةُ صممت عصا تسمحُ للمايسترو بالتواصلِ السليمِ مع أعضاءِ فرقتِه من المعاقين بصريا حتى يتمكنوا من تتبعِ حركاتِه، ويفتحُ المجالَ أمام المزيدِ من المكفوفين للانضمامِ إلى الأوركسترا.

يقول فاخان ماتوشيان، مطور العصا إنها تشبهُ عصا المايسترو العاديةَ إلا أنها تحتوي على سلكٍ وتستشعرُ حركةَ اليد والخطواتِ والزوايا، وتستشعر كذلك إيماءاتِ قائدِ الأوركسترا سواءً كانت حادةً أو لطيفة، فهي تتصلُ بالدماغِ وتنقلُ هذه الحركاتِ إلى اهتزازاتٍ يتم بثُها لاسلكياً إلى الموسيقيين الذين يعانون من إعاقاتٍ بصريةٍ ويتيحُ لهم الشعورُ جسديًا بحركةِ يدِ قائدِ الأوركسترا.

وتحتوي عصا Haptic Baton على مجساتٍ تلتقطُ أبسطَ الحركاتِ من المايسترو، ثم يتمُ نقلُها عبر إشاراتِ الراديو إلى أجهزةٍ اهتزازيةٍ موصولةٍ بمعاصمَ وكواحلَ الموسيقيين الأكِفّاء.

وتعتقدُ عازفةُ الكمانِ الكفيفةُ إيبي بيكار التي أصيبت بالعمى خلال عمليةِ في طفولتِها، أن الجهازَ الجديدِ يمكنُها من العزفِ على اَلتِها في نفسِ الوقتِ مع المجموعة.

وتقول اَبي بيكار، عازفة الكمان “في الماضي كنا نعتمدُ على سماعِ الأصواتِ من حولِنا، وكنتُ أعتمدُ على سماعِ الموسيقيين الآخرين، ثم أخمنُ متى أبدأُ العزفَ، وهذا الأمرُ ليس مثاليا بالنسبةِ لي لأنني عندما كنتُ احتاجُ للعبِ شيئٍ سريعٍ، يمكنُ أن تفوتَني المقطوعةُ، ولكني اعتقدُ أن هذه العصا عبقرية”.

بينما يعتقدُ عازفُ البيانو الكفيف كيفين ساتيزابال أن العصا يمكنُها خلقُ الفرصِ للموسيقيين المعاقين بصريا، حيث أنه في السابقِ كان يحتاجُ للجلوسِ بجانب المايسترو ومراقبةِ أنفاسِه حتى يعرفَ متى يبدأُ عزفَه.

وتعتبرُ Haptic Baton نموذجًا أوليًا يتمُ اختبارُه حاليًا مع عددٍ من الفرقِ الموسيقية، ويأملُ مطوروها أن تكونَ متاحةً قريبًا سواءً للإيجارِ أو الشراءِ في العام المقبل..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة بريطانية تبتكر أدوات لتمكين المكفوفين من عزف الموسيقى) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة بريطانية تبتكر أدوات لتمكين المكفوفين من عزف الموسيقى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).