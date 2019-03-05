برلماني: هذه الوزارة افسد من باقي الوزارات العراقية مجتمعة

2019/03/05 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهم عضو مجلس النواب العراقي محمد الكربولي يوم الثلاثاء وزارة النفط انها "أكثر الوزارات العراقية التي تحتوي على ملفات فساد" مالي واداري.

وقال الكربولي في تغريدة له على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "وزير النفط يهدد كل من يفكر باستجوابه بانه (سيمسح به الارض)، ونسي ان ملفات الفساد في وزارته أكبر من كل الوزارات العراقية مجتمعةً".

واضاف ان "الاولى بالوزير أن يوظف قدراته بالتنظيف لتخليص الوزارة من مافيات الفساد، وفتح ملفاتهم المتراكمة".

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