ائتلاف علاوي: حقيبة الدفاع حُسمت لنا وهذا ما يتعامل معه عبد المهدي

2019/03/05 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ زعم ائتلاف الوطنية، بزعامة اياد علاوي يوم الثلاثاء ان حقيبة وزارة الدفاع حسمت بشكل نهائي للائتلاف.

وقال القيادي في الائتلاف النائب كاظم الشمري، لشفق نيوز، ان "حقيبة وزارة الدفاع حسمت بشكل نهائي لائتلاف الوطنية"، مردفا بالقول ان "الوطنية هي من ترشح شخصية لهذه الحقيبة، وعلى هذا الاساس تعامل رئيس الوزراء وكل القوى السياسية".

وأضاف ان "مرشحنا الى هذه اللحظة لحقيبة وزارة الدفاع هو (فيصل الجربا)، دون اعطاء مزيد من التفاصيل".

من جانبه أكد الخبير القانوني طارق، لشفق نيوز، انه "يجوز عرض شخصية لم يحصل عليها الموافقة في مجلس النواب، مرة ثانية للتصويت، ولا توجد مادة في النظام الداخلي للبرلمان او الدستوري تعارض ذلك".

وكانت المحكمة اعلنت امس الاثنين عن تلقيها تقرير خبراء دعوى فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب للتصويت عليه وزيراً للدفاع، فيما أجّلت المرافعة إلى اليوم الثلاثاء.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت يوم الاربعاء امرا ولائيا يقضي بإيقاف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم دعوى فيصل فنر فيصل الجربا.

واعلنت المحكمة الاتحادية العليا الغاء الامر الولائي بوقف اجراءات التصويت على وزير الدفاع بعد حسم دعوى فيصل فنر الجربا.

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