2019/03/05 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 5 مارس/آذار، أول تعليق على الاحتجاجات المندلعة في الجزائر، احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة لفترة ولاية خامسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على الاحتجاجات في الجزائر) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على الاحتجاجات في الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).