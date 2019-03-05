السعودية تملك أقوى الدروع الدفاعية في العالم

2019/03/05 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن شركة لوكهيد مارتن ستحصل على دفعة أولى من منظومة دفاع صاروخي في السعودية بقيمة

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