العثور على أربعة مخابئ للصواريخ والعبوات الناسفة جنوب الفلوجة

2019/03/05 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… افاد مصدر امني في قيادة عمليات الانبار، الثلاثاء، بالعثور على أربعة مخابئ للصواريخ والعبوات الناسفة في مناطق مختلفة بمدينة الفلوجة.وقال المصدر لـ/ المعلومة/ ان “القوات الأمنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة استهدفت مناطق النعيمية والهياكل ومنطقة المخازن شمال جنوب مدينة الفلوجة”.وأضاف ان “العمليات أسفرت عن العثور على اربعة مخابئ للصواريخ […]

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