2019/03/05 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الجمارك : إعادة إصدار إرسالية مستحضرات التجميل إلى الجانب الاردني لمخالفتها

واع/ بغداد / ز .ا

أعلنت هيئة الجمارك، الثلاثاء، عن إعادة إصدار إرسالية مستحضرات التجميل إلى الجانب الاردني لمخالفتها .

وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "مركز طربيل أعاد إصدار إرسالية مستحضرات تجميل مخالفة إلى الجانب الأردني لعدم وجود الموافقات الاستيرادية"، مؤكدة "حرصها على تطبيق إجراءات مشددة في منافذها الحدودية لفرض ضوابط استيراد البضائع وفق القانون وخاصة فيما يخص استيرادات الأدوية والمواد الغذائية كونها تمس حياة المواطن".

وأضافت،إن "السلطات الجمركية في المنطقة الغربية – مركز جمرك طريبيل اتلفت شحنة من مادة العصير علامة سن كونك لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري"، مشيرةً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شحنة العصير وإتلافها بالكامل".

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