بنك إنجلترا يحذر: النظام المالي الأوروبي غير جاهز تماما لبريكست بدون اتفاق

2019/03/05 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر بنك إنجلترا، الثلاثاء، من أن النظام المالي الأوروبي يمكن أن يواجه صعوبات في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، معلنا أيضا عن إطلاق قروض باليورو موجهة إلى مصارف.

وقال بنك إنجلترا، في محضر آخر اجتماع للجنته السياسة المالية، إنه رغم إن المخاطر المالية لخروج بريطانيا بدون اتفاق “ستؤثر أولا على الأسر والشركات الأوروبية، يجب أن نتوقع أيضا أن تنعكس على المملكة المتحدة بشكل لا يمكن التكهن به وتعويضه بالكامل”.

وحذر بنك إنجلترا من أن المؤسسات المالية البريطانية “ليست بعد في موقع تقديم كل خدماتها المالية إلى الزبائن الأوروبيين”، ما يمكن أن يؤدي إلى حالات من الفوضى المالية “في غياب تحركات جديدة من قبلا مسؤولي الإتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى فرضية خروج بلا اتفاقية ولا مرحلة انتقالية من الإتحاد في 29 مارس/ آذار.

وفي الوقت ذاته، أكدت المؤسسة من جديد متانة النظام المالي البريطاني “المستعد سلسلة من المخاطر بما في ذلك بريكست بلا اتفاق”.

وأعلن أن المصارف البريطانية يمكنها الحصول على سيولة باليورو وليس بالجنيه الاسترليني أو الدولار فقط عند حدوث بريكست، وإذا تبين أن ذلك ضروريا.

وستجري هذه العمليات كل أسبوع بالتشاور مع البنك المركزي الأوروبي.

وأعلن بنك إنجلترا الأسبوع الماضي زيادة وتيرة القروض بالجنيه، بينما لم تحدد شروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بوضوح قبل أقل من شهر من الموعد المحدد لذلك.

إلا أن بنك إنجلترا أكد أن تقدما تحقق منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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