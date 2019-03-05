منتخبنا الوطني يشارك في بطولة العرب للشطرنج

2019/03/05 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك المنتخب الوطني للشطرنج، في بطولة المنتخبات العربية التي تحتضنها العاصمة التونسية خلال شهر آذار الجاري.وقال رئيس اتحاد اللعبة، ظافر عبدالامير في تصريح صحفي

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