2019/03/05 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين المتحدث باسم الحشد الشعبي في العراق "محور الشمال" علي الحسيني اليوم الثلاثاء، أسباب اعتماد القوات الأمريكية على الطيران الجوي خلال تحركاتها العسكرية في محافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهذا السبب.. تعتمد القوات الأمريكية على التحرك الجوي في كركوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهذا السبب.. تعتمد القوات الأمريكية على التحرك الجوي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).