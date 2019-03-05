38 امرأة سنجارية يشكلن “فريق نساء سنجار” ويحددن أهدافهن

2019/03/05 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت اللجنة العليا للتعايش والسلم المجتمعي، الثلاثاء، تشكيل (فريق نساء سنجار) تعزيزا لدور المرأة في مجتمعات المناطق المحررة من تنظيم داعش.وأوضح بيان أمانة مجلس الوزراء، تابعه “ناس” اليوم (5 آذار 2019) إنه “في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مفهوم التعايش المشترك، أطلقت اللّجنة العليا للتعايش والسلم المجتمعي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون […]

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