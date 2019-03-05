2019/03/05 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استهدف تلميذ في المدرسة رقم 10 في بلدة أوختانيزوفسكايا بمنطقة تيمريوك في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا فريقا من زملائه بمسدس ضغط، وأصاب خمسة منهم بجروح.وقال مصدر في إدارة المنطقة، في تصريح تابعه “ناس”، اليوم (5 اذار 2019)، “أحضر التلميذ، وهو من مواليد 2004 معه إلى المدرسة مسدس ضغط، وبعد انتهاء الدروس، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا: مراهق يطلق النار على خمسة من زملائه في المدرسة NAS | موقع ناس الرسمي.

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