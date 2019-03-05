2019/03/05 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمديرية اطلع عليه موقع "الغدير"، انَّهُ" وبعمليةٍ نوعيةٍ وبإيعازٍ من قبل الفريق رشيد فليح قائد شرطة البصرة بعد ورود معلومات استخبارية تمكنت قوة من افواج الطوارئ ومفرزة شؤون افواج الطوارئ من ضبط 26 شاحنة براد محملة بأدوية مهربة من المنافذ الحدودية بدون أوراق أصولية يشتبه كونها أدويةً فاسدةً وغيرَ مطابقةٍ للمواصفات وتراخيصَ المنشأ".وأضاف البيان، ان" العملية تمت في إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمنشآت الطبية ومنع الأدوية المهربة او غير الصالحة للاستخدام حفاظا على حياة المواطن".واشارت الى انه" عرض الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق وقرر حجزَ المركبات وفحصَ الأدوية وتوقيفَ المتهمين وفق المادة "194" جمارك".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طوارئ البصرة تضبط 26 برّاداً محملةً بأدويةٍ مهربةٍ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طوارئ البصرة تضبط 26 برّاداً محملةً بأدويةٍ مهربةٍ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).