طيران الجيش السوري يوجه ضربات جوية على مواقع لعناصر من تنظيم داعش في مناطق صحراوية وسط سوريا

2019/03/05 | 15:29

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زوج "عروس داعش" يطلب "مكافأة"

انتهت رحلة القتال الداعشية بالنسبة للهولندي ياغو ريديك، زوج شميمة بوغوم، الطالبة البريطانية التي فرت من بلادها للالتحاق بدولة الخلافة عام 2015، وعرفت

04/03/2019 15:00:56

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