2019/03/05 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

youtube/TechBar

استعرضت شركة "ОPPO" الصينية هاتف "Realme 3" المتطور بأسعار تتراوح ما بين 125 و155 دولارا.

وجاء الهاتف بشاشة بمقاس 6.2 بوصة، بدقة عرض +HD، و(1520/720) بيكسل، مغطاة بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش "Cоrning Gоrilla Glаss 3"، وتغطي معظم مساحة الواجهة الأمامية باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.ويضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج "MеdiaTek Hеlio P70" ثماني النوى، بتردد 2.1 غيغاهيرتز، مصنوع بتقنية 12 نانومترا، وذاكرة وصول عشوائي 3/4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4230 ميللي أمبير، ونظام تشغيل "Andrоid 9.0"، مع برمجيات "CоlorOS 6.0".

youtube/Mobile.



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ومن أهم مواصفاته الكاميرا الأساسية مزدوجة العدسة، بدقة (13+2) ميغابيكسل، بفتحات عدسة (f/2.4) و(f/1.8)، وتقنية "night soace shoot" التي تمكنها من التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

youtube/Mobile.



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أما الكاميرا الأمامية، فقد أتت بدقة 13 ميغابيكسل، وفتحة عدسة عريضة (f/2.0)، بميزة التعرف على الوجوه، وتقنية "Bokeh effect".ويبلغ سعر النسخة المزودة بذاكرة 3/32 غيغابايت من هذا الهاتف 125 دولارا، أما النسخة المزودة بذاكرة 4/64 غيغابايت فسعرها قرابة 155 دولارا.المصدر: 4apk

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