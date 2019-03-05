إسرائيل … تُفَرّقُنا.. سوريا… تَجمَعَنا

2019/03/05 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أ.د.محسن القزويني… عندما استقبل عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الاردني نظيره رئيس مجلس الشعب السوري حمود الصباغ في عمان كان يعلم بأنه بهذه الخطوة سيُدخِل الفرحة الى قلوب الملايين من ابناء الشعب العربي من المحيط الى الخليج ، وأنهُ بهذا الفعل وما اعقبه من تصريحات مؤيدة للمشاركة السورية في المؤتمرات العربية […]

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