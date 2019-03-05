تعرف على الاحصائية الجديدة للإبادة الايزيدية في العراق

2019/03/05 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ اربيل أعلنت المديرية العامة لشؤون الايزيدية في وزارة أوقاف حكومة إقليم كوردستان العراق ، الثلاثاء، إحصائيات نتائج جرائم تنظيم “داعش” بحق الايزيديين منذ الثالث من اب عام 2014 .وقالت في بيان تلقت ايزيدي 24 نسخة منه ، إن “هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة”، مشيرة الى أن “عدد الايزيديين في العراق […]

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