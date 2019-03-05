2019/03/05 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكـد نائب وزير الدفاع رئيس الاركان للجيش الجزائري احمد قايد صالح ، ان الجيش سيبقـى ماسكا لزمام الامور وقال في كلمة متلفزة ان ” الشعب يطالب اليوم بالاصلاحات وبعض الاطراف لاتريد رؤيـة الجزائر امنة “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الاركان الجزائري : سيبقـى الجيش ماسكـا لزمام الامور) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الاركان الجزائري : سيبقـى الجيش ماسكـا لزمام الامور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).