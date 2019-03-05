2019/03/05 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط أياكس أمستردام الهولندي، أن إدارة برشلونة طالبته بضرورة إقصاء ريال مدريد، من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال دي يونغ، خلال تصريحاته لصحيفة "دي تليغراف" الهولندية "برشلونة أثناء توقيع العقد طالبوني بإقصاء ريال مدريد من دوري الأبطال".

وأضاف "شاهدت الكلاسيكو السبت الماضي في المنزل، لكن ليس لتحليل ريال مدريد، ولكن كمتابع على الأريكة".

وتابع "إذا أطحنا بريال مدريد من دوري الأبطال سنفاجئ عالم كرة القدم بأكمله، ونضع اسم أياكس على الخريطة".

واختتم "يجب أن نلعب بشكل هجومي، ونضغط ونلعب بجماعية، ولدينا ما يكفي من الجودة لنفاجئ الجميع هنا".

ووقع دي يونغ عقود انتقاله لصفوف برشلونة، بداية من الموسم المقبل، وسيخوض مساء اليوم الثلاثاء أياكس لقاء إياب ثمن النهائي ضد ريال مدريد، في ملعب "سانتياغو برنابيو"، بعد الخسارة ذهابا بنتيجة (2-1).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دي يونغ: برشلونة طالبني بإقصاء ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دي يونغ: برشلونة طالبني بإقصاء ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).