2019/03/05 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن حاملة الطائرات البحرية الفرنسية "شارل ديغول" تتجه من تولون إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للمشاركة في أعمال التحالف الدولي ضد "داعش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاملة الطائرات "شارل ديغول" تنفذ مهام في سوريا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاملة الطائرات "شارل ديغول" تنفذ مهام في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).