الخارجية الروسية: لا يوجد لدى موسكو اتصالات مع غوايدو وفي حال كان الأخير غير جاهز للحوار فلا يوجد أسس للتواصل معه

2019/03/05 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يوجد لدى موسكو اتصالات مع غوايدو وفي حال كان الأخير غير جاهز للحوار فلا يوجد أسس للتواصل معه.

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