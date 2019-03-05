تجدد المواجهات بين

2019/03/05 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت المواجهات بين قبائل موالية للجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، وبين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

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