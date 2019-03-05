2019/03/05 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح طارق الملا، وزير البترول المصري، غدا الأربعاء، أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الثاني، تحت عنوان "كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية...نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق مؤتمر المنظمة العربية لزيادة كفاءة استخدام النفط في القاهرة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق مؤتمر المنظمة العربية لزيادة كفاءة استخدام النفط في القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).