اعتقال 8 من ابرز المطلوبين المنتمين لعصابات داعش في الانبار

2019/03/05 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أفاد امني في حشد الانبار ، الثلاثاء، باعتقال 8 من ابرز المطلوبين للقوات الأمنية بعملية دهم وتفتيش طالت مناطق مختلفة من مدن الانبار.وذكر المصدر لـ/ المعلومة/، ان “القوات الأمنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة تركزت في مناطق مختلفة من اقضية الفلوجة والرمادي والخالدية ورواه والقائم تمكنت خلالها من اعتقال 8 من […]

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