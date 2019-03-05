بالصور.. تعرفوا على أغلى سيارة في تاريخ البشرية

2019/03/05 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة "بوغاتي" لصناعة السيارات عن أحدث منتجاتها في معرض جنيف للسيارات 2019، لكن ربما ما يثير الصدمة هو سعرها.ففي معرض السيارات الأخير في جنيف،

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