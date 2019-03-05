الحمداني يؤكد دعمه لاقامة مهرجان شعر شعبي وطني تشارك به جميع الاتحادات المعنية

2019/03/05 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني اليوم الثلاثاء، دعمه لاقامة مهرجان شعر شعبي وطني جامع "، وقال الحمداني خلال استقباله، وفدا لتجمع

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