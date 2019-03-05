التعليم تلزم الجامعات بالإسراع في تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بالطلبة

2019/03/05 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألزم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ قصي السهيل، الجامعات، بتنفيذ القرارات الوزارية التي تخص شؤون الطلبة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التعليم العالي وجه الجامعات وتشكيلاتها بضرورة الحرص الشديد في تنفيذ الكتب الوزارية الصادرة من قسم القبول المركزي في دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة لا سيما ما يتعلق منها بشؤون الطلبة وعدم التلكؤ والدخول في اجتهادات تؤدي الى إرباك العمل بما يؤثر في مستقبل الطلبة”.

وأكد وكيل الوزارة، “إشراك قسم القبول المركزي عند تشكيل اللجان المختصة بمواضيع تخص شؤون الطلبة والتسجيل”.

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