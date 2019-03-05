التعليم العالي تلزم الجامعات بتنفيذ هذه القرارات

2019/03/05 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي، فؤاد قاسم محمد، في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان" وزير التعليم وجه الجامعات وتشكيلاتها بضرورة الحرص الشديد في تنفيذ الكتب الوزارية الصادرة من قسم القبول المركزي في دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة لاسيما ما يتعلق منها بشؤون الطلبة وعدم التلكؤ والدخول في اجتهادات تؤدي الى إرباك العمل بما يؤثر في مستقبل الطلبة".واكد وكيل الوزارة بحسب البيان، على إشراك قسم القبول المركزي عند تشكيل اللجان المختصة بمواضيع تخص شؤون الطلبة والتسجيل".انتهى..م.ر

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