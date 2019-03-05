وزير الثقافة يعلن عزمه انتاج فلم سينمائي عن تضحيات الحشد الشعبي

2019/03/05 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني، الثلاثاء، عن عزم وزارته انتاج فلم سينمائي يتحدث عن بطولات وتضحيات الحشد الشعبي في مواجهة "داعش" وتحرير المدن.وذكر بيان للوزارة اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، أن "وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني استقبل، اليوم، السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي والوفد المرافق ...

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