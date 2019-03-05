2019/03/05 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أثار فيديو حفل زفاف الطفل سجاد العكيلي، الذي قيل انه يبلغ من العمر 11 عاماً، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.وتداول مدونون تعليقات على مقطع الفيديو، تفيد بان “القصة خضعت لمبالغات، وان هذا الطفل ليس هو العريس، انما هو احد اقارب العريس او العروس”.من جهته، اكد مصور حفل الزفاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحمد الربيعي يزيح زهير العطواني عن الصدارة بـ”كليب” عريس يبلغ 11 عاماً! NAS | موقع ناس الرسمي.

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