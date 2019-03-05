النجيفي يكشف لعبد المهدي عن ملفات خطيرة ويدعوه لاتخاذ اجراءات سريعة

2019/03/05 | 16:36

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(المستقلة)… كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى أسامة عبد العزيز النجيفي، اليوم الاثنين، عن “ملفات خطيرة”، داعيا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى اتخاذ “اجراءات سريعة”.

وقال النجيفي في بيان له تلقته (المستقلة)… انه “من خلال العمل الدؤوب للجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى، تكشفت للجنة ملفات خطيرة للغاية تتعلق بالخروقات والمخالفات المالية غير المسبوقة لنوفل العاكوب محافظ نينوى، فضلا عن اهدار المال العام عبر سلسلة من التصرفات التي لا يمكن أن تنتظم على وفق نظام أو قانون، ما يشكل ظاهرة فساد كبيرة”.

ودعا النجيفي “رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات سريعة، منها سحب يد المحافظ لمنع أي تأثير على لجان النزاهة والهيئات القضائية التي تحقق معه، واتخاذ الاجراءات القانونية لمنعه من السفر ولحين من الانتهاء من التحقيقات بشأن التهم والخروقات المسندة له”.

وتابع ان “التصدي للفساد ومكافحته يضيف زخما كبيرا لوقف أي انهيار أمني في محافظة خرجت من أقسى احتلال يمثله تنظيم داعش الإرهابي”.(النهاية)

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