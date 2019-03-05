الجبهة التركمانية: نحن الاحق بمنصب محافظ كركوك

2019/03/05 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، الثلاثاء، ان التركمان هم الاحق بمنصب محافظ كركوك، مشيرا الى رفضهم لسياسية الوطني والديمقراطي الكردستاني.

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