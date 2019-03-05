مساعد وزير الخارجية الأميركي للحلبوسي: واشنطن ملتزمة بدعم العراق لتحقيق الاستقرار

2019/03/05 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار، دينيس ناتالي، خلال لقائها رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، التزام واشنطن بالوقوف إلى جانب العراق لتحقيق الاستقرار.

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