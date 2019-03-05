مجلس النواب يستغل عطلتـه التشريعيـة لاعادة تأهيل وترميـم مبنـاه

2019/03/05 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعدادا لبدء جلسات الفصل التشريعي الجديد المقرر عقدها يوم السبت المقبل ، تشهد اروقـة مبنى مجلس النواب عمليات اعادة تأهيل وترميم واسعـة ، شملت معظم مكاتب ومقرات الكتل السياسية واللجان النيابية الدائمة .وبحسب اوساط نيابية تحدثت لمراسل وكالة وطن ان ” عمليات اعادة التأثيث والترميم بدأت بوقت مبكر منذ الايام الاولى للعطلة التشريعـية اواخر […]

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