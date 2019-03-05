تركيا تعتزم افتتاح منفذ حدودي مع عفرين

2019/03/05 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان قولها اليوم الثلاثاء إن بوابة حدودية بين تركيا ومنطقة عفرين بشمال سوريا صارت جاهزة وسيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة ضمن سياق مشروع يهدف لإسراع تدفق المساعدات والمعدات بحسب ما أفاد الإعلام التركي.

وسيطرت القوات التركية والفصائل السورية الحليفة على عفرين العام الماضي بعد معارك مع وحدات حماية الشعب الكوردية استمرت ثمانية اسابيع بعملية اسمتها تركيا "غصن الزيتون".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزيرة قولها "بوابتنا الحدودية غصن الزيتون جاهزة.



بمشيئة الله سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل".

وكانت بكجان أعلنت في شهر نوفمبر تشرين الثاني فتح بوابة حدودية بالاسم ذاته.



ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تصريحاتها يوم الثلاثاء تشير لبوابة إضافية أم إلى إعادة فتح نفس البوابة.

وكانت عملية عفرين ثاني هجوم للجيش التركي في شمال سوريا.



وفي العملية الأولى، التي كان اسمها "درع الفرات".

وتتهم القوى الكوردية الفصائل المسيطرة على عفرين بارتكاب انتهاكات يومية من سرقة ونهب وقتل واختطاف للسكان المدنيين في المدينة الكوردية الواقعة في شمال غرب سوريا.



لكن انقرة نفت ذلك مراراً.





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