محافظ البصرة يفتتح عددا من المشاريع الخدمية في مركز المدينة

2019/03/05 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظ البصرة المهندس أسعد عبدالامير العيداني، اليوم، عددا من المشاريع الخدمية في مناطق متفرقة من مركز المدينة، منها مشروع منطقتي البكر والأحرار الخدمي، ومشروع “كوت الحجاج الثانية” ومشروع” التميمية الخدمي”٠ يرافقه رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني وعدد من أعضاء الحكومة المحلية.وأكد محافظ البصرة ” في تصريح صحفي ” عزم وإصرار حكومة البصرة بشقيها […]

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