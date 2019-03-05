2019/03/05 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء، أنه وافق على طلب لاعب الوسط ديكلان رايس باللعب لإنجلترا بدلا من أيرلندا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيفا يوافق على تمثيل رايس لإنجلترا بدلا من أيرلندا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيفا يوافق على تمثيل رايس لإنجلترا بدلا من أيرلندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).