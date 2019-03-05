مفاجأة... ألمانيا تجاهلت تحذير مخابرات عربية فاستيقظت على حادث مروع

2019/03/05 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثائق أفرجت عنها السلطات الألمانية أن المخابرات المغربية حذرتها في 2016 من عملية إرهابية يخطط لها تونسي.

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