الأحمر يليق بكن... أجمل المضيفات الصينيات في بكين

2019/03/05 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المضيفات يستعدن قبل يوم من انطلاق الجلسة الافتتاحية السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الذي ابتدأ اليوم، 5 مارس/ آذار 2019.

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