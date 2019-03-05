صادقون: البرلمان عازم على اغلاق قاعدة عين الأسد وطرد الامريكان بشكل جدي

2019/03/05 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عد النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، الثلاثاء، الضعف السياسي للكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية والمؤلفة للحكومة وراء تصعيد الرئيس الأمريكي ترامب ببقاء قوات بلاده القتالية في العراق ودعم جديد لقاعدة عين الأسد بثلاثة مليارات دولار، فيما بين أن واشنطن تحاول إعادة تجربة إنشاء مجاميع مسلحة تؤيد بقاء قواتها القتالية في العراق […]

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