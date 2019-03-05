محافظة ايرانية تصدر الحمضيات الى العراق و8 دول أخرى

2019/03/05 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير التنمية التجارية بمنظمة الزراعة بمحافظة مازندران، شمالي ايران، عن تصدير حمضيات مازندران لعدة دول بالمنطقة منها روسيا والعراق.

ونقلت فارس عن سليمان حاتم نجاد قوله ان قيمة صادرات المنتوجات الزراعية بالمحافظة شهدت نموا اكثر من 100% في العام الزراعي الجاري الذي ينتهي 21 آذار الجاري.

واضاف نجاد أن قيمة صادرات المنتوجات الزراعية من محافظة مازندران الى الخارج البلاد بلغت 7.92 تريليون ريال في العام الحالي (سعر رسمي الدولار=42 الف ريال).

واكد أنه تم تصدير مختلف المحاصيل الزراعية بما فيها الحمضيات من محافظة مازندران الى العراق وروسيا وافغانستان وتركمنستان واوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان وارمينيا.

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