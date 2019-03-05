بابل.. نحتاج الى نصف مليار دولار لانجاز شبكات مشروع الحلة الكبير

2019/03/05 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس محافظة بابل احمد الغريباوي،اليوم الثلاثاء، ان مشروع الحلة الكبير يحتاج الى 500 مليون دولار من اجل اكمال مد شبكات المجاري، لافتاً الى

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