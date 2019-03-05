أغنى رجل في العالم مهدد بخسارة نصف ثروته والسبب امرأة!

2019/03/05 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفظ الملياردير جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة “أمازون” لبيع التجزئة عبر الإنترنت، بالمركز الأول ضمن أغنى أغنياء العالم للعام الثاني على التوالي بعد زيادة ثروته

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