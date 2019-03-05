صالح يدعو الى الاهتمام بالجاليات العراقية في الدول الشقيقة والصديقة

2019/03/05 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، الى الاهتمام بالجاليات العراقية في الدول الشقيقة والصديقة والوقوف على احتياجاتها، مشيرا الى ان سياسة العراق الخارجية ترتكز على ثوابت وطنية.

وذكر بيان لمكتيه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الرئيس صالح أكد خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، اليوم، عدداً من السفراء الجدد، ضرورة عكس صورة العراق المشرقة لدى دول العالم من خلال عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية”.

وشدد صالح، على ان “سياسة العراق الخارجية ترتكز على ثوابت وطنية تمنح الأولوية لتحقيق مصلحة الشعب العراقي، وأن سفراء العراق أمامهم مهمة وطنية لعكس توجهات العراق ونهجه الثابت في الانفتاح على دول العالم في المجالات كافة وبما يخدم تطلعات شعبنا”.

وحث الرئيس على “الاهتمام بالجاليات العراقية في الدول الشقيقة والصديقة والوقوف على احتياجاتها وتقديم التسهيلات والخدمات الممكنة لها”، متمنيا للسفراء “التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة”.

وأكد، “دعم الرئاسة لجهودهم الوطنية لتعزيز مكانة العراق على الصعيد الدولي”.

من جانبهم، أعرب السفراء الجدد، عن “حرصهم على عدم ادخار أي جهد من شأنه رفع اسم بلدهم في المحافل الدولية”.

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