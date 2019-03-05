2019/03/05 | 17:01

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محافظ نينوى يدعو إلى القبض على أثيل النجيفي وآخرين

بغداد -

كلمة

أكد رئيس الحكومة المحلية في محافظة نينوى نوفل حمادي يوم

الثلاثاء أن اللجنة المتخصصة بالتحقيق في قضية سقوط مدينة الموصل

بقبضة تنظيم داعش لم تستكمل عملها الى الان.

ودعا في مؤتمر صحفي تابعه موقع كلمة الإخباري

السلطات الامنية إلى تنفيذ الاوامر الصادرة بحق المطلوبين بالقضية

بينهم المحافظ السابق اثيل النجيفي.

وقال إن "التقديرات الاممية تؤكد حاجة نينوى الى 42 مليار دولار

لإعادة اعمارها".

وأضاف "لا صحة لوجود مشاريع وهمية وفساد في المحافظة".

وأردف "اتحدى جميع المنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية ان

تثبت مشروعا وهميا واحدا في المحافظة".

وبين، أن "سكان المحافظة ينزحون مرة اخرى الى اقليم كردستان"، مشيرا

إلى "عدم تسلم ادارة المحافظة الاستحقاقات المالية للمختارين

والعاملين في مجالات محلية اخرى".

وتابع العاكوب، أن "اللجنة المتخصصة بالتحقيق في قضية سقوط مدينة

الموصل بقبضة تنظيم داعش لم تستكمل عملها الى الان"، مطالبا السلطات

الامنية بـ"تنفيذ الاوامر الصادرة بحق المطلوبين بقضية سقوط الموصل

بقبضة تنظيم داعش من بينهم المحافظ السابق اثيل النجيفي".

وأوضح المحافظ، أنه "يجب اعادة اعمار مدينة الموصل، وتنفيذ قرارات

المحكمة الصادرة في القاء القبض على المطلوبين في قبضة سقوط الموصل

من بينهم اثيل النجيفي".

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