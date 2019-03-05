القبض على 23 متسولاً في الديوانية

2019/03/05 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة -

كلمة

أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية يوم الثلاثاء بالقبض

على 23 متسولا للحد من الظاهرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

وقال المصدر لوسائل إعلام محلية تابعها موقع كلمة

الإخباري، إن "قوة مشتركة مؤلفة من شعبة مكافحة الاتجار

بالبشر وشرطة النجدة وقسم الإعلام، نفذت حملة واسعة لملاحقة

المتسولين وذلك في عدد من التقاطعات والاشارات المرورية في محافظة

الديوانية".

واضاف، أن "العملية تأتي ضمن الحملة الواسعة التي أطلقتها قيادة

الشرطة للحد من ظاهرة التسول وجريمة الاتجار بالبشر"، لافتا الى أن

"الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على ٢٣ مخالفا تم إحالتهم إلى

المراكز المختصة من أجل عرضهم على القضاء".

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