2019/03/05 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت زوجة الفرنسي المتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش، جان ميشال كلان، أنه قُتل في شرق سوريا، بعد أيام من تأكيد مقتل شقيقه المعروف بلقب “صوت داعش”، فابيان كلان، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.وكانت مصادر أمنية قد أفادت في فبراير الماضي، بمقتل فابيان كلان، الذي تبنى في تسجيل صوتي باسم تنظيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل “ملحن” أناشيد داعش شرقي سوريا NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل “ملحن” أناشيد داعش شرقي سوريا) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل “ملحن” أناشيد داعش شرقي سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).