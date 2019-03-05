2019/03/05 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تعمل لجنة الخدمات البرلمانية، الثلاثاء، على تسريع افتتاح مطار كركوك أمام الرحلات الجوية في الأيام القليلة المقبلة.وقال بيان، مكتب النائب، كاظم فنجان الحمامي، تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (5 آذار 2019) إن “فريقا برلمانياً من لجنة الخدمات يستعد لزيارة مطار كركوك الدولي الذي هو قيد التطوير لتسريع افتتاحه أمام الرحلات الجوية”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات البرلمانية: افتتاح مطار كركوك أمام الرحلات الجوية قريبا NAS | موقع ناس الرسمي.

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